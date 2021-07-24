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PKK’nın tecavüz ve infazları! Tek tek anlattılar

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Giriş: 24.07.2021 12:13
Son dakika haberine göre: Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı'nın bugüne kadar yürütülen ikna çalışmaları sonrasında teslim olan PKK'lı kadın teröristlerin ifadeleri doğrultusunda hazırladığı "PKK/KCK'nın Kadın ve Kadın Kimliği İstismarı" başlıklı raporunda örgütteki kadın istismarı bir kez daha gözler önüne serildi.
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PKK’nın tecavüz ve infazları!
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