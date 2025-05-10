10 Mayıs 2025, Cumartesi
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PKK’nın tasfiyesi sonrası süreç nasıl işleyecek? Hangi adımlar atılacak?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın tarihi “iç cephe” konuşmasından sonra MHP lideri Devlet Bahçeli’nin terör elebaşı Öcalan’a “PKK’yı tasfiye et” çağrısıyla atılan Terörsüz Türkiye adımı son aşamaya geldi. PKK fesih kongresini topladı ve alınan kararlar açıklanacak. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan gazeteci Kurtuluş Tayiz ve ekonomist Prof. Dr. Abdulkadir Develi değerlendirdi.