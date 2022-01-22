22 Ocak 2022, Cumartesi
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PKK'nın sözde Sincar komutanı Azad İzzeddin MİT'in operasyonu ile öldürüldü
Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da MİT tarafından SİHA'larla düzenlenen nokta operasyonda, terör örgütü PKK'nın sözde Sincar komutanı Azad İzzeddin ve koruması Enver Tolhildan etkisiz hale getirildi. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.