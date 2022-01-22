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PKK'nın sözde Sincar komutanı Azad İzzeddin MİT'in operasyonu ile öldürüldü

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.01.2022 10:27
Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da MİT tarafından SİHA'larla düzenlenen nokta operasyonda, terör örgütü PKK'nın sözde Sincar komutanı Azad İzzeddin ve koruması Enver Tolhildan etkisiz hale getirildi. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.
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