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PKK'nın sözde seçimi ertelendi

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.06.2024 13:19
Terör örgütü PKK'nın Suriye kanadı PYD/YPG'nin Suriye'nin kuzeyinde 11 Haziran'da yapmayı planladığı sözde yerel seçim ertelendi.
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