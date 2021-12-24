24 Aralık 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları PKK’nın sözde hocalarına iddianame: Referans oldular, İBB’ye gassal olarak alındım

PKK’nın sözde hocalarına iddianame: Referans oldular, İBB’ye gassal olarak alındım

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.12.2021 12:29
Terör örgütü PKK propagandası yaptıkları gerekçesiyle din adamları yardımlaşma derneği üyesi 23 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, dernek referansıyla bazı örgüt sempatizanlarının İBB'de işe başladığı yer aldı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bakan Akar’dan Yunanistan’a sert tepki
Bakan Akar'dan Yunanistan'a sert tepki
PKK’nın sözde hocalarına iddianame!
PKK’nın sözde hocalarına iddianame!
İzmir’de 35 ton sahte içki ele geçirildi
İzmir'de 35 ton sahte içki ele geçirildi
Asiye’nin sağlık durumu nasıl?
Asiye’nin sağlık durumu nasıl?
150 bin doz TURKOVAC Ankara’da
150 bin doz TURKOVAC Ankara'da
CHP’li belediyelerde bıçak kemiğe dayandı!
CHP'li belediyelerde bıçak kemiğe dayandı!
Medeni Fransa’nın vicdansızlığı!
Medeni Fransa'nın vicdansızlığı!
Etiket fiyatlkarı nasıl düşürülecek?
Etiket fiyatlkarı nasıl düşürülecek?
Yerli aşının ilk sevkiyatı Ankara’ya
Yerli aşının ilk sevkiyatı Ankara'ya
Plan çöktü! Mesele neydi?
Plan çöktü! Mesele neydi?
TURKOVAC, Sinovac’tan daha etkili
TURKOVAC, Sinovac'tan daha etkili
Tanrıkulu KHK’lılar için hazırlıklar tamam dedi!
Tanrıkulu KHK'lılar için "hazırlıklar tamam" dedi!
Daha Fazla Video Göster