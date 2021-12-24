24 Aralık 2021, Cuma
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PKK’nın sözde hocalarına iddianame: Referans oldular, İBB’ye gassal olarak alındım
Terör örgütü PKK propagandası yaptıkları gerekçesiyle din adamları yardımlaşma derneği üyesi 23 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, dernek referansıyla bazı örgüt sempatizanlarının İBB'de işe başladığı yer aldı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.