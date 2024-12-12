PKK’nın sinsi Rakka planı! Teröristler DEAŞ kıyafeti giyip algı oluşturacak

Suriye'de muhaliflerin, Esad rejimini devirmesi sonrası PKK/YPG'nin işgal ettiği bölgeleri terörden temizlemeye başlaması örgütte paniğe neden oldu. PKK bölgede DEAŞ üzerinden kurguladığı yeni plan ortaya çıktı. YPG'li teröristler DEAŞ kıyafetleri giyerek DEAŞ bitmedi algısı oluşturmak istiyor. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Toğrul İsmayıl değerlendirdi.

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