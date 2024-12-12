12 Aralık 2024, Perşembe
PKK’nın sinsi Rakka planı! Teröristler DEAŞ kıyafeti giyip algı oluşturacak
Suriye'de muhaliflerin, Esad rejimini devirmesi sonrası PKK/YPG'nin işgal ettiği bölgeleri terörden temizlemeye başlaması örgütte paniğe neden oldu. PKK bölgede DEAŞ üzerinden kurguladığı yeni plan ortaya çıktı. YPG'li teröristler DEAŞ kıyafetleri giyerek DEAŞ bitmedi algısı oluşturmak istiyor. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Toğrul İsmayıl değerlendirdi.