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PKK’nın sinsi Rakka planı! Teröristler DEAŞ kıyafeti giyip algı oluşturacak

PKK’nın sinsi Rakka planı! Teröristler DEAŞ kıyafeti giyip algı oluşturacak

Ahmet Nazif Vural
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.12.2024 14:38
Suriye'de muhaliflerin, Esad rejimini devirmesi sonrası PKK/YPG'nin işgal ettiği bölgeleri terörden temizlemeye başlaması örgütte paniğe neden oldu. PKK bölgede DEAŞ üzerinden kurguladığı yeni plan ortaya çıktı. YPG'li teröristler DEAŞ kıyafetleri giyerek DEAŞ bitmedi algısı oluşturmak istiyor. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Toğrul İsmayıl değerlendirdi.
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PKK’nın sinsi Rakka planı! Teröristler DEAŞ kıyafeti giyip algı oluşturacak
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