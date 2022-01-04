04 Ocak 2022, Salı
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PKK'nın kodları DİYADER'den çıktı! Bir kişinin evinde PKK'nın şifreli haberleşme kodları çıktı
Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın talimatıyla kurulan DİAYDER'in referansıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde çok sayıda kişinin istihdam edildiği ortaya çıkmıştı. İşte o soruşturma kapsamında bir kişinin evinde PKK'nın şifreli haberleşme kodları çıktı. Örgütün aileler aracılığıyla cezaevlerine mesaj gönderdiği belirlendi. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş ayrıntıları aktardı.