PKK'nın kodları DİYADER'den çıktı! Bir kişinin evinde PKK'nın şifreli haberleşme kodları çıktı

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın talimatıyla kurulan DİAYDER'in referansıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde çok sayıda kişinin istihdam edildiği ortaya çıkmıştı. İşte o soruşturma kapsamında bir kişinin evinde PKK'nın şifreli haberleşme kodları çıktı. Örgütün aileler aracılığıyla cezaevlerine mesaj gönderdiği belirlendi. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş ayrıntıları aktardı.