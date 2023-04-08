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PKK’nın katlettiği Kürt siyasetçiler! PKK’nın namlusunun ucunda Kürtler var

A Haber
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Giriş: 08.04.2023 16:07
Güncelleme:08.04.2023 16:09
Her fırsatta Kürtleri savunduğu söyleyen PKK, ne yazık ki Kürt halkına yönelik sayısız katliam gerçekleştirdi. İşte bu noktada, doğrudan hedef seçilen bir grup da Kürt siyasetçilerdi. Kimi kurşuna dizildi; kimi patlayıcı ile öldürüldü. Akıllara kazınan o katliamlar geliyor ekranlarınıza...
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