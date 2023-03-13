PKK’nın Karacadağ katliamı unutulmadı! Terör örgütünün şehit ettiği 12 kişi anıldı

Terör örgütü PKK, 10 Mart 1994'te Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bayram alışverişine giden köylülere tuzak kurdu. Teröristlerce yola döşenen mayının patlaması sonucu 12 kişi öldü, 30 kişi yaralandı. İşte o acı anlara tanıklık eden çınar ilçesinde Karacadağ katliamında hayatını kaybedenler 29'uncu kez anıldı.

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