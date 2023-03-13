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PKK’nın Karacadağ katliamı unutulmadı! Terör örgütünün şehit ettiği 12 kişi anıldı

A Haber
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Giriş: 13.03.2023 08:47
Terör örgütü PKK, 10 Mart 1994'te Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bayram alışverişine giden köylülere tuzak kurdu. Teröristlerce yola döşenen mayının patlaması sonucu 12 kişi öldü, 30 kişi yaralandı. İşte o acı anlara tanıklık eden çınar ilçesinde Karacadağ katliamında hayatını kaybedenler 29'uncu kez anıldı.
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