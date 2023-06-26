PKK’nın ithal teröristi teslim oldu

Irak'ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 4 PKK'lı, HAbur ve Silopi'de güvenlik güçlerine teslim oldu. Kuzey Irak'a, Almanya ve Fransa'dan giden PKK'lıların daha önce Yunanistan'da eğitim gördükleri belirlendi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.

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