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PKK'nın ithal teröristi teslim oldu

A Haber
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Giriş: 26.06.2023 14:42
Irak'ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 4 PKK'lı, HAbur ve Silopi'de güvenlik güçlerine teslim oldu. Kuzey Irak'a, Almanya ve Fransa'dan giden PKK'lıların daha önce Yunanistan'da eğitim gördükleri belirlendi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.
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