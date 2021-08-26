27 Ağustos 2021, Cuma
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PKK'nın gizli mezarlığı! Devlet saklanan cesetleri ortaya çıkardı
Terör örgütü PKK'nın Bitlis'teki gizli mezarlığı bulundu. 261 teröristin cesetlerinin bulunduğu Garzan Mezarlığı devlet tarafından ortaya çıkarıldı. PKK ile bağlantılı Din Alimleri Derneği(DİAY-DER) üyeleri ise mezarlığa giderek örgüt propagandası yapmaya çalıştı. Operasyonda 9 kişi yakalandı ve tutuklandı.