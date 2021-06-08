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PKK'nın finans kaynağına darbe vuruldu! Diyarbakır'daki operasyonda
Diyarbakır Lice kırsalında mini İHA'ların desteğiyle uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda PKK'ya ait 7 milyon kökten fazla kenevir bulundu. 168 ton toz uyuşturucu elde edilebilecek kenevirler imha edildi. Ayrıca operasyon sonucunda 45 şüphelinin kimlik tespitleri yapıldı ve narko-terör suçundan haklarında yasal işlem başlatıldı.