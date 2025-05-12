12 Mayıs 2025, Pazartesi
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PKK'nın fesih kararı sonrası Hakkari: Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli'ye minnettarız
A Haber muhabiri Esra Arpa ise Hakkari sokaklarından son durumu aktardı. Arpa, “Burada halk gelişmeleri sevinçle karşıladı. Tarihi günler yaşanıyor. Bizler de şahitlik ediyoruz. Artık barış, kardeşlik, özgürlük istiyordu buradaki insanlar. Fesih kararı ile birlikte onlar da sevindi.” ifadelerini kullandı.