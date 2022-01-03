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PKK’nın dershane saldırısının 14. yılı! Katliamın acısı ilk günkü gibi taze

A Haber
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Giriş: 03.01.2022 16:32
Diyarbakır'da, 3 Ocak 2008'de PKK'lı teröristler tarafından bomba yüklü araçla dershane önünde gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybeden 6'sı öğrenci 7 kişi törenle anıldı. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı. Saldırıda 17 yaşındaki oğlu Eren Şahin'i kaybeden AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
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