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PKK’lıların Paris’teki gösterileri! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

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Giriş: 25.12.2022 14:25
Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, PKK'lıların Paris'teki gösterileri hakkında açıklamalarda bulundu. Çelik, "Terör örgütlerini besleyenler terörle yüz yüzeler" ifadelerini kullandı.
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Besleyenler terörle yüz yüzeler
"Besleyenler terörle yüz yüzeler"
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