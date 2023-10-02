PKK'lıların katlettiği Mikail Bozlağan son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika haberleri… Ankara'da bombalı saldırı gerçekleştiren teröristlerin Kayseri'de şehit ettiği veteriner teknisyeni Mikail Bozlağan için cenaze töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da törene katıldı. Ayrıntıları Kayseri’den A Haber muhabiri Murat Onur aktardı.

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