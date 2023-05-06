PKK'lılardan sonra sıra FETÖ'cüleri aklamaya geldi! Kemal Kılıçdaroğlu şehitleri görmezden geldi FETÖ'cüler için duygu sömürüsü yaptı

Son dakika haberi | 7'li koalisyon masasının ortak adayı olan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir yayında bu kez de FETÖ'cü hainleri aklamaya çalıştı. Kandil tarafından destek gören ve günlerdir PKK'nın siyasi uzantısı HDP'yi meşrulaştırma çabası içine giren CHP lideri, 15 Temmuz'da köprüde vatandaşın üzerine ateş açan FETÖ'cüleri duygu sömürüsü yaparak savundu.

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