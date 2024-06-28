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PKK’lılar köşeye sıkışınca ormanı yaktı! MSB’den Dergele Köyü açıklaması

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 28.06.2024 10:35
Ormanları yakarak gizlenmeye çalışan PKK'lı teröristler deşifre oldu. Irak'ın kuzeyinde bulunan Dergele Köyü’ndeki sivilleri kalkan olarak kullanan teröristlerin Türk birliklerine havan saldırısı düzenledikleri ormanları ateşe verdikleri belirlendi.
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