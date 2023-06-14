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PKK'lılar kazdıkları çukura gömüldü! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 41 terörist öldürüldü!

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Giriş: 14.06.2023 10:59
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Üs bölgelerimize saldıran terör örgütü PKK/YPG’den hesap sormaya devam ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde tespit edilen terör yuvalarını vurarak 41 teröristi daha etkisiz hâle getirdi. Teröristleri kazdıkları çukurlara gömmeyi sürdüreceğiz!" ifadelerine yer verildi.
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