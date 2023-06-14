14 Haziran 2023, Çarşamba
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PKK'lılar kazdıkları çukura gömüldü! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 41 terörist öldürüldü!
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Üs bölgelerimize saldıran terör örgütü PKK/YPG’den hesap sormaya devam ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde tespit edilen terör yuvalarını vurarak 41 teröristi daha etkisiz hâle getirdi. Teröristleri kazdıkları çukurlara gömmeyi sürdüreceğiz!" ifadelerine yer verildi.