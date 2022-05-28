PKK’lılar A Haber Drone’una ateş açtı! Bölgede neler oluyor?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın harekat sinyalinin ardından gözler Suriye sınırına çevrildi. Harekat korkuyla panikleyen teröristler evlerin tepelerine mevziler kurdu. A Haber bölgedeki son durumu görüntüledi. Teröristler A Haber Drone’una ateş açtı. Peki bölgeden neler oluyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Yurt ve İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak değerlendirdi. Kerim Ulak, “Türkiye operasyonu genişletirse toplamda 25 bin kilometre karelik bir alan özgürleşecek. Burada Suriye’nin toprak bütünlüğü de sağlanacak. Buralara toplamda 2,5 milyon Suriyeli’nin dönüşü de sağlanabilir. PKK terör örgütü buraları işgal ederek sivilleri öldürdü ve insanları evlerinden etti. Bu bölge terör örgütü tarafından işgal edildi.” dedi.

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