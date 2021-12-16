16 Aralık 2021, Perşembe
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PKK’lı teröristlere SİHA’lı operasyon: 3 terörist etkisiz hale getirildi
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist SİHA operasyonu ile etkisiz hâle getirildi. Suriye'nin kuzeyindeki barış pınarı bölgesinde ise saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK/YPG'li terörist komandolar tarafından etkisiz hâle getirildi. Gelişmeyi milli savunma bakanlığı duyurdu. Açıklamaya, "Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor." notu düşüldü.