20 Mart 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları PKK'lı teröristin sızma girişimi engellendi! Suriye ve Irak'ta operasyonlarda hangi aşamaya geçilecek?

PKK'lı teröristin sızma girişimi engellendi! Suriye ve Irak'ta operasyonlarda hangi aşamaya geçilecek?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.03.2024 13:33
Güncelleme:20.03.2024 13:34
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz pazartesi günü 4. Kolordu Komutanlığında Mehmetçik ile iftar buluşmasında sınır ötesi operasyon mesajı verdi, "Irak sınırımızın güvenliğini bu yaz garantiye alacak, Suriye'de yarım kalan işimizi tamamlayacağız" dedi. Suriye'de yarım kalan yerler nereler? Irak'ta Pençe nasıl tamamlanacak? Gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Geçgel’in konuğu olan terör ve güvenlik uzmanı Ali Fuat Gökçe değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bayram tatili turizmcileri sevindirdi!
Bayram tatili turizmcileri sevindirdi!
Başkan Erdoğan Isparta’ya AK Parti mitinginde halka hitap edecek
Başkan Erdoğan Isparta'ya AK Parti mitinginde halka hitap edecek
TUSAŞ, KAAN’ın boyanma görüntülerini paylaştı!
TUSAŞ, KAAN’ın boyanma görüntülerini paylaştı!
Karlı dağların erleri dünya basınında! İngiliz basını: Dondurucu soğukta tatbikat
Karlı dağların erleri dünya basınında! İngiliz basını: Dondurucu soğukta tatbikat
Operasyonlarda hangi aşamaya geçilecek?
Operasyonlarda hangi aşamaya geçilecek?
Darbe çığırtkanı! Hedefte gençler var
Darbe çığırtkanı! Hedefte gençler var
PKK’lı terörist Mehmet Kılıç yakalandı
PKK'lı terörist Mehmet Kılıç yakalandı
Para sayma ifadelerinde kim, ne dedi?
Para sayma ifadelerinde kim, ne dedi?
Sosyal medyada ucuz mobilya tuzağı!
Sosyal medyada ucuz mobilya tuzağı!
Ahmet Metin Genç A Haber’de
Ahmet Metin Genç A Haber'de
15 saniyesi 500 bin TL! İnanılmaz rakamlar...
15 saniyesi 500 bin TL! İnanılmaz rakamlar...
Para kulelerine akılalmaz savunma!
Para kulelerine akılalmaz savunma!
Daha Fazla Video Göster