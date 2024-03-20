PKK'lı teröristin sızma girişimi engellendi! Suriye ve Irak'ta operasyonlarda hangi aşamaya geçilecek?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz pazartesi günü 4. Kolordu Komutanlığında Mehmetçik ile iftar buluşmasında sınır ötesi operasyon mesajı verdi, "Irak sınırımızın güvenliğini bu yaz garantiye alacak, Suriye'de yarım kalan işimizi tamamlayacağız" dedi. Suriye'de yarım kalan yerler nereler? Irak'ta Pençe nasıl tamamlanacak? Gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Geçgel’in konuğu olan terör ve güvenlik uzmanı Ali Fuat Gökçe değerlendirdi.

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