12 Kasım 2021, Cuma
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PKK’lı Kalkan’dan CHP ve İYİ Parti’ye mesaj! PKK elebaşı: CHP bize umut veriyor
Siyaset gündemi yoğun. Bir yanda terör örgütlerinden CHP'ye ardı ardına gelen tezkere teşekkürü ve CHP'li Engin Altay'dan tehdit itirafı. Diğer yanda ise İYİ Parti'nin HDP ile ilgili açıklamalardan attığı geri adım. AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan ve Siyaset Bilimci Prof. Dr. Mehmet Şahin, A Haber canlı yayınında gündemin sıcak başlıklarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.