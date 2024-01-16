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PKK'lı hainler böyle avlandı! MSB dün gece gerçekleşen hava harekatının görüntülerini yayınladı

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Giriş: 16.01.2024 12:40
Irak kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk ve Kandil bölgeleri ile Suriye kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine yönelik dün gece gerçekleştirilen hava harekâtlarında terör inleri imha edildi. O anlara ilişkin Milli Savunma Bakanlığı operasyonun görüntülerini paylaştı.
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