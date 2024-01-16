PKK'lı hainler böyle avlandı! MSB dün gece gerçekleşen hava harekatının görüntülerini yayınladı

Irak kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk ve Kandil bölgeleri ile Suriye kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine yönelik dün gece gerçekleştirilen hava harekâtlarında terör inleri imha edildi. O anlara ilişkin Milli Savunma Bakanlığı operasyonun görüntülerini paylaştı.