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PKK’lı bombacı operasyonla yakalandı! Patlayıcı maddeler çikolata paketlerinde çıktı

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Giriş: 22.06.2021 09:33
Terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik, operasyonda metropol kentlerde eylem yapmak üzere 'patlayıcı madde aktarımı' yapan bir terörist ele geçirildi. Teröristin üzerinde ve çantasında yapılan aramada çikolata paketlerine gizlenmiş patlayıcı madde ele geçirildi.
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