22 Haziran 2021, Salı
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PKK’lı bombacı operasyonla yakalandı! Patlayıcı maddeler çikolata paketlerinde çıktı
Terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik, operasyonda metropol kentlerde eylem yapmak üzere 'patlayıcı madde aktarımı' yapan bir terörist ele geçirildi. Teröristin üzerinde ve çantasında yapılan aramada çikolata paketlerine gizlenmiş patlayıcı madde ele geçirildi.