PKK’lı bir terörist teslim oldu! Terörün sonu geliyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin teröre karşı yürüttüğü kararlı mücadelesi PKK'da çözülmeleri de beraberinde getiriyor. Bir terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

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