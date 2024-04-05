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PKK’lı bir terörist teslim oldu! Terörün sonu geliyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.04.2024 16:14
Türk Silahlı Kuvvetlerinin teröre karşı yürüttüğü kararlı mücadelesi PKK'da çözülmeleri de beraberinde getiriyor. Bir terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu.
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