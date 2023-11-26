26 Kasım 2023, Pazar
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PKK'lı alçaklar TSK'ya karşı ABD yapımı silahları kullanıyor!
Terör örgütü PKK'nın Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yönelik saldırılarında ABD yapımı piyade tüfeklerini çokça kullanmaları dikkati çekiyor. Örgüte yakın sosyal medya hesaplarında paylaşılan bir videoda, bir mağarayı sığınak olarak kullanan teröristlerden 9 kişilik bir grubun TSK'ya saldırı öncesi hazırlıkları gösterildi.