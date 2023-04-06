06 Nisan 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları PKK’dan muhalefete ortak liste çağrısı! 7’li koalisyon ortak liste kararı

PKK’dan muhalefete ortak liste çağrısı! 7’li koalisyon ortak liste kararı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.04.2023 16:39
Terör örgütü PKK'nın yayın organına konuşan terörist elebaşı Mustafa Karasu, muhalefetin 14 Mayıs seçimlerine ortak milletvekili listesi ile girmesi gerektiği çağrısında bulundu. Bu çağrının ardından CHP'nin seçimlere İYİ Parti ile 10 ilde ortak liste ile girme kararı ise dikkat çekti. İttifakta bulunan DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti de seçimlere CHP listelerinden girecek.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
PKK talimat verdi 7’li masa uydu
PKK talimat verdi 7’li masa uydu
Manipülatif anketlerin hedefi ne?
Manipülatif anketlerin hedefi ne?
Fransızlar sokaklara döküldü!
Fransızlar sokaklara döküldü!
Ak Partili Belediyeler deprem bölgesinde
Ak Partili Belediyeler deprem bölgesinde
Bakan Karaismailoğlu A Haber’de!
Bakan Karaismailoğlu A Haber’de!
Erdoğan ne dediyse yaptı
Erdoğan ne dediyse yaptı
Belediye vatandaşın yanında
Belediye vatandaşın yanında
Vizesiz Avrupa’ya geçiş vaadinin perde arkası
Vizesiz Avrupa'ya geçiş vaadinin perde arkası
İbrahim Kalın Putin ile görüştü
İbrahim Kalın Putin ile görüştü
Karadeniz gazında sona doğru
Karadeniz gazında sona doğru
Lavrov Türkiye’ye geliyor
Lavrov Türkiye'ye geliyor
AK Parti listelerinde sürpriz isimler
AK Parti listelerinde sürpriz isimler
Daha Fazla Video Göster