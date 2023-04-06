PKK’dan muhalefete ortak liste çağrısı! 7’li koalisyon ortak liste kararı

Terör örgütü PKK'nın yayın organına konuşan terörist elebaşı Mustafa Karasu, muhalefetin 14 Mayıs seçimlerine ortak milletvekili listesi ile girmesi gerektiği çağrısında bulundu. Bu çağrının ardından CHP'nin seçimlere İYİ Parti ile 10 ilde ortak liste ile girme kararı ise dikkat çekti. İttifakta bulunan DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti de seçimlere CHP listelerinden girecek.

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