PKK’dan koalisyona yeni mesaj

Terör örgütü PKK "14 Mayıs"ın neresinde? CHP-HDP-PKK nasıl bir "ortak strateji" izliyor? Kandil neden "14 Mayıs" diyor? Bu sıcak gündemi canlı yayın konuğumuz Gazeteci Halime Kökçe ile detaylandırdık.