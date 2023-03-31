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PKK'dan koalisyona yeni mesaj

ahaber.com.tr
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Giriş: 31.03.2023 17:04
Terör örgütü PKK "14 Mayıs"ın neresinde? CHP-HDP-PKK nasıl bir "ortak strateji" izliyor? Kandil neden "14 Mayıs" diyor? Bu sıcak gündemi canlı yayın konuğumuz Gazeteci Halime Kökçe ile detaylandırdık.
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