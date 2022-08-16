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PKK'dan Karkamış'a alçak saldırı! Misliyle karşılık verildi

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Giriş: 16.08.2022 12:25
Güncelleme:16.08.2022 12:25
Gaziantep’in Karkamış ilçesine terör örgütü PYD/YPG tarafından roketli saldırı düzenlendi. Saldırıya Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından misliyle karşılık verildi.
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