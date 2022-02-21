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PKK'dan görünmez yazı ile haberleşme

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Giriş: 21.02.2022 16:19
cezaevine düşen teröristlerin yakalanmamak için "görünmez yazı" olarak nitelendirilen bir haberleşme yöntemi geliştirdikleri tespit edildi. mektup kağıdının ön yüzüne çamaşır suyu, soğan suyu veya limon suyu doldurulmuş kalemle mesaj yazıyorlar, o yazılar ise sadece buhara tutulunca görünür hale geliyor.
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