PKK’dan görünmez yazı ile haberleşme

cezaevine düşen teröristlerin yakalanmamak için "görünmez yazı" olarak nitelendirilen bir haberleşme yöntemi geliştirdikleri tespit edildi. mektup kağıdının ön yüzüne çamaşır suyu, soğan suyu veya limon suyu doldurulmuş kalemle mesaj yazıyorlar, o yazılar ise sadece buhara tutulunca görünür hale geliyor.

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