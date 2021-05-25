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PKK’dan Fırat Kalkanı bölgesinde maket uçaklı saldırı girişimi! Amaçları ne? Perde arkasında ne var?
Fırat Kalkanı bölgesinde terör örgütü PKK’nın maket uçakla saldırı girişimi engellendi. Milli Savunma Bakanlığı(MSB), "Fırat Kalkanı bölgesindeki bir üs bölgemize yönelik maket uçak saldırısı personelimizin dikkati ve alınan tedbirler sayesinde önlendi. Düşürülen maket uçağın üzerindeki kart incelenerek uçağın fırlatıldığı nokta belirlendi. Uçağın fırlatıldığı noktaya düzenlenen operasyonla da 1 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu. Peki PKK neden maket uçaklarla saldırıyor? Gelişmeleri A Haber Yurt-İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak değerlendirdi.