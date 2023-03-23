23 Mart 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları PKK'dan 6'lı koalisyona yeni destek mesajı: Güçlenecekler inanıyoruz! Birlikteliği büyütün

PKK'dan 6'lı koalisyona yeni destek mesajı: Güçlenecekler inanıyoruz! Birlikteliği büyütün

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.03.2023 16:54
Terör örgütü YPG/PKK elebaşı Duran Kalkan, saklandığı mağaradan Türkiye'deki 2023 seçimlerine ilişkin açıklama yaptı. Elebaşlarından Duran Kalkan, yayınladığı mesajla bir kez daha 7'li koalisyona destek oldu. Saklandığı sığınakta kamera karşısına geçen elebaşı Duran Kalkan, 6'lı koalisyonun önünün açık olduğunu söyleyerek "Birliklerini güçlendirecekler inancındayız. Daha da büyütebilirler." dedi. AK Parti-MHP koalisyonunu hedef alan PKK'lı Kalkan, "Her türlü yıkma eğilimine destek vereceğiz" ifadelerini kullandı.
PKK’dan 6’lı koalisyona yeni destek mesajı!
PKK'dan 6'lı koalisyona yeni destek mesajı!
CHP gerçeğini deşifre ettiler
CHP gerçeğini deşifre ettiler
Başkan Erdoğan deprem bölgesinde
Başkan Erdoğan deprem bölgesinde
A Haber sokakta! Vatandaş seçime ne diyor?
A Haber sokakta! Vatandaş seçime ne diyor?
Hangi Bakan hangi ilden aday olacak?
Hangi Bakan hangi ilden aday olacak?
İşte yeni Altay tankı!
İşte yeni Altay tankı!
HDP’den yerel seçim göndermesi
HDP’den yerel seçim göndermesi
Depremzede çocuklara özel etkinlik
Depremzede çocuklara özel etkinlik
Can Ataklı YSK üyelerini tehdit etti!
Can Ataklı YSK üyelerini tehdit etti!
DSP Genel Başkanı A Haber’de.
DSP Genel Başkanı A Haber'de.
Kim kime pusu kurdu?
Kim kime pusu kurdu?
100 bin imza maratonu sürüyor!
100 bin imza maratonu sürüyor!
Daha Fazla Video Göster