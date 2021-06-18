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PKK'da çözülme sürüyor! İçişleri Bakanlığı duyurdu: Yeşil kategorideki terörist teslim oldu

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Giriş: 18.06.2021 11:09
Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan Erdal Uğur kod adlı Özgür Abik isimli örgüt mensubu Mardin ilinde güvenlik güçlerine teslim oldu. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz Diyarbakır’dan aktardı.
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Yeşil kategorideki terörist teslim oldu
Yeşil kategorideki terörist teslim oldu
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