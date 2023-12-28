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PKK’da çözülme devam ediyor! İkna edilen terörist teslim oldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.12.2023 15:00
Bir kişi daha terör örgütü PKK'dan ikna edilerek kurtarıldı. Teslim olan kişi Şırnak'ta ailesiyle görüştükten sonra mahkemeye sevk edildi.
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