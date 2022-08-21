21 Ağustos 2022, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Yalnız Kurt
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
PKK-YPG köyde yangın çıkardı: TSK alevlere müdahale ediyor
Terör örgütü PKK-YPG'li teröristler, Kuzey Irak'taki Serdeşt Köyü'nde yangın çıkardı. Yangına Türk Silahlı Kuvvetleri müdahale ediyor. Gelişmeleri A Haber Muhabiri Barış Türel aktardı.