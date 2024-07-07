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PKK yandaşları Hollanda’nın galibiyetini kutladı! HDP’li Encü’den tepki çeken paylaşım

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.07.2024 15:28
PKK yandaşları A Milli Takım'ın yenilgisinin ardından Hollanda'da kutlama yaptı. Türkleri hedef aldı.
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