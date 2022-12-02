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PKK ve FETÖ’cülerin iadelerinin önü açılıyor! İsveç ve Finlandiya ile ilgili kritik gelişmeler

A Haber
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Giriş: 02.12.2022 13:49
İsveç-Finlandiya görüşmelerinde suçluların iadesi için iki ayrı başlık belirlendi. PKK'ya terör örgütü FETÖ'ye suç örgütü tarifi yapılacak. Ayrıca İsveç, son dönemde 100'den fazla PKK'lının siyasi sığınma talebini de reddetti.
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