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PKK terör örgütü dörde bölündü

PKK terör örgütü dörde bölündü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.10.2024 10:00
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'Öcalan' çıkışının ardından terör örgütü PKK içinde bölünmeler başladı. Terör örgütü içindeki bir grup, "Öcalan çağrı yaparsa silah bırakırız" derken, örgütün sözde yöneticilerinin aralarında bulunduğu bir grup ise Öcalan'ın 'silah bırakma' çağrısının hiçbir şekilde geçerli olmayacağını söylüyor.
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PKK terör örgütü dörde bölündü
PKK terör örgütü dörde bölündü
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