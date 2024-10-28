PKK terör örgütü dörde bölündü

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'Öcalan' çıkışının ardından terör örgütü PKK içinde bölünmeler başladı. Terör örgütü içindeki bir grup, "Öcalan çağrı yaparsa silah bırakırız" derken, örgütün sözde yöneticilerinin aralarında bulunduğu bir grup ise Öcalan'ın 'silah bırakma' çağrısının hiçbir şekilde geçerli olmayacağını söylüyor.

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