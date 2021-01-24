PKK tamamen yok edilirse HDP'nin oylarına ne olacak? Dr. Özgür Tör A Haber ekranlarında yorumladı

A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programına katılan Stratejist Özgür Tör, PKK ve HDP arasındaki ilişkiyi yorumladı. Terör örgütü PKK ile HDP'nin arasında organik bir bağ olduğunu belirten Tör, PKK'nın Türkiye genelinde bitirildiğinde HDP'nin şu an aldığı oyları alamayacağını söyledi. .