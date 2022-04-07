07 Nisan 2022, Perşembe
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PKK şüphelisi hain planı itiraf etti: Otobana çıkın yaka yaka gidin
Adana'da terör örgütü PKK adına faaliyette bulunduğu iddiasıyla geçen yıl tutuklanan şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hakkında 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan şüpheli terör örgütü PKK'dan kendisine para karşılığında orman yangını çıkarma talimatı verildiğini itiraf etti.