PKK saldırılarında aynı model silah detayı! ABD yapımı kamuflajlı M-4 kullanıyorlar

Irak'ın kuzeyinde 12 askeri şehit eden ve devam eden operasyonlarda etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerinden ABD yapımı kamuflajlı m-4 silahları çıktı. 1 Ekim'de Ankara'da İçişleri Bakanlığı'na saldıran teröristler de aynı model silah taşıyordu. Kamuflajlı M-4'ler, PKK'nın sözde yönetici kadrosunda da bulunuyor.

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