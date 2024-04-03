05 Nisan 2024, Cuma
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PKK övücü sloganlara 89 gözaltı! Seçim Kurulu: Zeydan'ın seçilme yeterliliği yok
Van'da il seçim kurulunun DEM Parti’den büyükşehir belediye başkanı seçilen Abdullah Zeydan hakkındaki kararını bahane edenler sokakları savaş alanına çevirdi. Bazı illerde güvenlik güçlerine saldıranlar gözaltına alındı. Son durumu A Haber muhabiri Yüksel Akalan aktardı.