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PKK övücü sloganlara 89 gözaltı! Seçim Kurulu: Zeydan'ın seçilme yeterliliği yok

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.04.2024 18:12
Van'da il seçim kurulunun DEM Parti’den büyükşehir belediye başkanı seçilen Abdullah Zeydan hakkındaki kararını bahane edenler sokakları savaş alanına çevirdi. Bazı illerde güvenlik güçlerine saldıranlar gözaltına alındı. Son durumu A Haber muhabiri Yüksel Akalan aktardı.
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