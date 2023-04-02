02 Nisan 2023, Pazar
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PKK neden kürt siyasetçileri hedef aldı?
Her fırsatta Kürtleri savunduğu söyleyen PKK, ne yazık ki Kürt halkına yönelik sayısız katliam gerçekleştirdi. İşte bu noktada, doğrudan hedef seçilen bir grup da Kürt siyasetçilerdi. Kimi kurşuna dizildi; kimi patlayıcı ile öldürüldü.