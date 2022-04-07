07 Nisan 2022, Perşembe
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PKK militanlarına operasyon! 7 terörist ve örgüt materyalleri ele geçirildi
Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün, PKK/KCK silahlı terör örgütünün Suriye yapılanması PYD/YPG’ye yönelik çalışmasında 7 terör örgütü mensubu yakalandı. Teröristlerin, Suriye’de bulundukları dönemlere ait terör örgütüne ait silah ve üniformalarla çekilmiş fotoğraf ve videolar tespit edildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 7 terörist tutuklanarak cezaevine gönderildi.