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PKK militanlarına operasyon! 7 terörist ve örgüt materyalleri ele geçirildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.04.2022 16:18
Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün, PKK/KCK silahlı terör örgütünün Suriye yapılanması PYD/YPG’ye yönelik çalışmasında 7 terör örgütü mensubu yakalandı. Teröristlerin, Suriye’de bulundukları dönemlere ait terör örgütüne ait silah ve üniformalarla çekilmiş fotoğraf ve videolar tespit edildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 7 terörist tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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