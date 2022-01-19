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PKK kuryesi bir bir itiraf etti! HDP'li Semra Güzel hakkında ek fezleke! HTS kayıtları ortaya çıktı

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.01.2022 09:51
Güncelleme:19.01.2022 09:51
HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında ek fezleke hazırlanarak Adalet Bakanlığı'na gönderildi. Fezlekede, Güzel'in kırsala gittiği dönemde PKK bölücü terör örgütüne erzak götürdüğü, bu nedenle 'Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet' suçunu işlediği de kaydedildi. Ulaşılan ek fezlekede, Güzel'in 2016 yılında Adıyaman kırsalına teröristlerle buluşmaya gittiği HTS kayıtlarıyla da belgelendi. Teröristler hakkında ağzını açamayan CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Güzel'in çözüm sürecinde kırsala gittiğini öne sürdüğü iddiası da HTS raporlarıyla çürüdü.
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