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PKK katliamını HDP neden kınamıyor? Sabah Gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu'ndan A Haber'de çarpıcı açıklamalar
Son dakika haberi... Sabah Gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu A Haber'de terör örgütü PKK'nın Gara'da yaptığı katliama HDP'nin tavrını ve Türkiye-ABD ilişkilerini değerlendirdi.
Son dakika haberi... Sabah Gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu A Haber'de terör örgütü PKK'nın Gara'da yaptığı katliama HDP'nin tavrını ve Türkiye-ABD ilişkilerini değerlendirdi.
Peki PKK katliamını HDP neden kınamıyor? HDP, terör örgütü PKK ile arasına mesafe koyabilir mi? Biden döneminde ABD'nin terör örgütlerine desteği sürer mi? İşte detaylar...