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PKK katliamını HDP neden kınamıyor? Sabah Gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu'ndan A Haber'de çarpıcı açıklamalar

A Haber
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Giriş: 16.02.2021 13:27
Güncelleme:16.02.2021 14:21
Son dakika haberi... Sabah Gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu A Haber'de terör örgütü PKK'nın Gara'da yaptığı katliama HDP'nin tavrını ve Türkiye-ABD ilişkilerini değerlendirdi.

Son dakika haberi... Sabah Gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu A Haber'de terör örgütü PKK'nın Gara'da yaptığı katliama HDP'nin tavrını ve Türkiye-ABD ilişkilerini değerlendirdi.

Peki PKK katliamını HDP neden kınamıyor? HDP, terör örgütü PKK ile arasına mesafe koyabilir mi? Biden döneminde ABD'nin terör örgütlerine desteği sürer mi? İşte detaylar...

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