PKK kanalına çıkarak HDP'yi destekleyen CHP'li Özgür Özel MİT'i hedef aldı! MİT Başkanı'nı görevden alacağız | İşte MİT'in PKK'ya tarihi operasyonları

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, tarihin en başarılı dönemini geçiren MİT'i hedef aldı. PKK kanalında HDP'yi destekleyen CHP'li Özel, terör örgütüne en ağır darbeleri vuran MİT Başkanı'nı görevden almayı seçim vaadi olarak kullandı. Göreve gelmeleri dahilinde birçok kurumdan binlerce kişinin kovulacağını söyleyen Özel, 6'lı masanın liste hazırladığını itiraf etti.