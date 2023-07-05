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PKK kampı neden şimdi kapatıldı? Lavrion kampındaki 53 terör yandaşı başka yerleşkelere taşındı

A Haber
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Giriş: 05.07.2023 15:35
Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında bulunan, terör yuvası olarak bilinen Lavrion Kampı'nı boşalttı. Lavrion kampındaki 53 terör yandaşı başka yerleşkelere taşındı. Detayları A Haber muhabiri İlhan Tahsin aktardı.
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