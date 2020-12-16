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PKK Irak'taki Peşmerge güçlerine ağır silahlarla saldırı düzenledi

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Giriş: 16.12.2020 13:34
Güncelleme:16.12.2020 14:15
Son dakika haberi... Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Peşmerge Bakan Yardımcısı Serbest Lezgin, terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye sınırı üzerinden Peşmerge güçlerine ağır silahlarla saldırdığını belirterek, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin terör örgütü DEAŞ ile mücadele adı altında yıllardır YPG/PKK'ya silah ve çeşitli yardımlarda bulunduğunu söyledi.

Lezgin, Erbil'deki Peşmerge Bakanlığı binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, YPG/PKK'nın Suriye sınırında IKBY'ye sızma girişimi ve sonrasında çıkan çatışmaya ilişkin bilgi verdi.

Irak ile Suriye sınırında Peşmerge'nin denetiminde bulunan bölgede gece saatlerinde hiç beklenmedik bir durum yaşandığını belirten Lezgin, "8 kişilik bir grup silahlı PKK'lı Suriye üzerinden kaçak yollarla Kürdistan Bölgesi'ne girmek istedi. Sınır üzerindeki grup, Peşmerge güçlerince fark edildi. Rojava (Suriye'nin kuzeyi) ile Kürdistan Bölgesi arasında geçişlerin resmi kapılar üzerinden yapıldığını zaten herkes biliyor. Ancak bu silahlı grup, nehri geçip Kürdistan Bölgesi'ne gizli bir şekilde sızmak istedi." ifadelerini kullandı.

Grubun geçişine izin verilmemesi üzerine yerel saatle 04.00 sularında Peşmerge noktasına saldırı gerçekleştirildiğini aktaran Lezgin, "50-60 kişiden oluşan YPG'li birgrup, o bölgede bulunan Peşmerge noktasına saldırı düzenledi. Yaklaşık bir buçuk saat ağır silahla vahşi bir saldırı gerçekleştirildi. Peşmerge de noktasını savunmak için saldırıya karşılık verdi ve sonuç itibarıyla yüzleri kara bir şekilde yenilerek Suriye topraklarına geri döndüler." dedi.

"YPG'nin PKK'nın yönlendirmesi ve talimatı doğrultusunda hareket ettiği herkesçe çok iyi biliniyor" diyen Lezgin, şunları kaydetti:

"Maalesef, uluslararası koalisyon güçleri de kaç yıldır terör örgütü DEAŞ ile mücadele adı altında ağır silahları bu güçlere peşkeş çekiyor. Bu vesileyle Peşmerge Bakanlığı olarak uluslararası koalisyon güçlerine gece yaşanan saldırıya ilişkin tavırlarını ortaya koymaları ve şiddetle kınamaları çağrısında bulunuyoruz."

YPG/PKK güdümündeki SDG'nin sözde Genel Komutanı "Mazlum Abdi" kod adlı Ferhat Abdi Şahin'in Peşmerge ile PKK arasında 13 Kasım'da çıkan çatışmaya ilişkin yaptığı açıklamasına da değinen Lezgin, Abdi ve arkadaşlarının söylem ve fikirlerinde özgür olmadıklarını, tüm açıklamaları ve yönlendirmelerin Kandil'deki hocaları tarafından gerçekleştirildiğini kaydetti.

Lezgin ayrıca, tüm Peşmerge güçlerine, PKK veya başka bir gayriresmi gücün saldırısı halinde kendilerini savunma talimatı verdiklerini belirtti.

Lezgin, saldırındaki ölü ve yaralı sayısı hakkında ise detay vermedi.

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